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دوليه

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تأهل المكسيك وهايتي في الكأس الذهبية


صعد المنتخبان المكسيكي والهايتي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بفوز الأول على كوستاريكا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، والثاني على كندا 3-2 اول من امس في هيوستن في الدور ربع النهائي.وعانت المكسيك لحجز بطاقتها إلى دور الأربعة، وكاد مدربها الأرجنتيني خيراردو مارتينو يعيش كابوسا في أول بطولة رسمية له على رأس منتخب «ال تري» حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة لولا تألق حارس المرمى غييرمو أوتشوا الذي تصدى لركلة ترجيحية حاسمة لكيشر فولر.


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