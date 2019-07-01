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يبدأ الأزرق في 07:00 مساء اليوم تدريباته على ملعب عبدالرحمن البكر في مقر اتحاد الكرة استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق خلال أغسطس المقبل والتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال مدير المنتخب فهد عوض إن التدريبات التي يقودها الكرواتي روميو يوزاك ستستمر حتى 5 من يوليو الحالي على أن يتوجه الأزرق في اليوم التالي إلى لندن للدخول في معسكر تدريبي، ولمدة 3 أسابيع.

وكان يوزاك استدعى قائمة تضم 30 لاعباً من أجل الانضمام للمعسكر والمشاركة في بطولة غرب آسيا، وضمت القائمة كل من: سليمان عبد الغفور، حسين كنكوني، محمد هادي، محمد السويدان، خالد إبراهيم، عامر المعتوق، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، عبد العزيز بن ناجي، محمد خالد، مبارك الفنيني، أحمد الظفيري، سلطان العنزي، عبد الله ماوي، عبد العزيز وادي، رضا هاني، حمد حربي، شريدة الشريدة، فيصل عجب، عبد المحسن العجمي، فواز عايض، حسين الموسوي، علي خلف، بدر المطوع، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، عمر الحبيتر، شبيب الخالدي، وفيصل زايد.

وسبق ليوزاك أن صرح بأن هذه القائمة لن تكون نهائية وأن الباب سيكون مفتوحاً لعودة بعض اللاعبين قبل خوص التصفيات الآسيوية، خصوصاً عناصر الخبرة مثل فهد الأنصاري ومشاري العازمي وضاري سعيد وحالد الرشيدي وحميد القلاف.

وكان يوزاك اتفق مع اللجنة الفنية على لعب 6 مباريات خلال معسكر الأزرق الإعدادي في لندن مع الأندية الإنكليزية وهي: مارلو وهنجر فورد وميدن هيد يونايتيد وكوينز بارك رينجرز وريدينغ واستون فيلا.

