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تنطلق اليوم منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين (تحت 15 عاماً) بإقامة 3 لقاءت تجمع سورية مع لبنان في 04:00 عصراً ضمن المجموعة الأولى، وعمان مع الأردن في 07:00 مساءٍ ضمن المجموعة الثانية، والعراق مع السعودية في 10:00 مساءً ضمن المجموعة الثالثة، وتقام المباريات جميعاً على ستاد الأمير محمد الدولي في الزرقاء. وتستمر البطولة حتى 11 يوليو الحالي، على أن يبدأ الأزرق أولى مبارياته بعد غد بمواجهة العراق في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بلقاء السعودية في الجولة الثالثة يوم 5 يوليو.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات لبنان والبحرين وسورية، فيما يلعب في الثانية المنتخب الأردني المضيف الى جانب عمان وفلسطين.

وينص نظام البطولة على أن يلعب أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة دوري بينهم لتحديد المراكز من الأولى إلى الثالث، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني لتحديد المراكز من الرابع إلى السادس، وبالمثل يلعب أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة لتحديد المراكز من السابع إلى التاسع.

وكان وفد اتحاد غرب آسيا تفقد ستاد الأمير محمد الدولي للتأكد من جهوزيته لانطلاق التصفيات. وكشف الوفد الذي ضم المراقبين الآسيويين القطري علي النعيمي والاماراتي حمد المزروعي، والمنسّق العام للبطولة عروبة الحسيني على التجهيزات النهائية للملعب بحضور مدير البطولة في اللجنة المنظمة معتصم الحنيطي، المنسقين المحليين محمد مانكو وليث عجاج والمنسق الاعلامي للاتحاد الأردني مهند الجويليس.و اطلعت اللجنة المشرفة على التدريبات الأخيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة استعداداً لافتتاح البطولة. كما تابعت سير الأعمال في الملعب حيث تفقّدت المركز الإعلامي، المنصة الرئيسية، منصة كبار الزوار، مدرّجات الجماهير بالإضافة إلى غرف اللاعبين والحكام وتم التأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية والتقنية. وأبدى الوفد ارتياحه التام للمنجزات مؤكداً ثقته بخبرات الكوادر العاملة في البطولة.

