محلية

ضم النادي العربي لاعب الفحيحيل فهد زويد على سبيل الإعارة لمدة موسمين. وتوجه اللاعب عبر حسابه الشخصي في «تويتر» بالشكر إلى رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس لموافته على رحيله، متمنياً التوفيق مع ناديه الجديد «القلعة الخضراء».

وهي الصفقة الثانية على مستوى اللاعبين المحليين بعد ضم المدافع محمد البذالي لمدة موسمين، ويواصل الأخضر صفقاته في ظل سعي إدارة الأخضر إلى تدعيم صفوف الفريق من أجل العودة إلى منصات التتويج.

وأتمت إدارة الأخضر 3 صفقات على صعيد اللاعبين المحترفين، الأولى كانت مع لاعب الوسط السوري يوسف قلفا القادم من القادسية السعودي، والثانية مع الليبي السنوسي الهادي المنتقل من الجبلين السعودي، والثالثة الأوغندي توني ماويجي من نادي تيرانا الألباني.

