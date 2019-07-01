دوليه

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن منتخب بلاده سيلعب على الفوز في مباراة تنزانيا المقرر إقامتها اليوم. وقال بلماضي في مؤتمر صحافي عقد امس: «بالفعل تأهلنا للدور الثاني لكننا نسعى أيضا لتحقيق الانتصار واللعب كأننا لم نتأهل ومن الوارد أن ندفع ببعض العناصر التي لم تشارك في مباراتي كينيا والسنغال». وأوضح: «السر وراء تفوق الجزائر خلال المباراتين الماضيتين هو الاحترام والالتزام الذى ساد بين جميع أفراد المنظومة من لاعبين وجهاز فنى ونتحاور جميعا ونتعايش جميعا بروح الفريق الواحد». وتابع: «نسعى للوصول لأبعد نقطة في بطولة الأمم الإفريقية الحالية وهى فرصة جيدة من أجل المنافسة على الرغم من تواجد العديد من المنتخبات القوية إلا أننا جاهزون تماما للعب مع أي فريق».

