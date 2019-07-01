دوليه

ذكر نور الدين امرابط لاعب منتخب المغرب، ان مواجهة جنوب افريقيا اليوم على ملعب السلام في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة صعبة جدا، وقال امرابط خلال المؤتمر الصحافي للمباراة يوم امس، إن فريقه استطاع الفوز في أول لقاءين أمام ناميبيا وساحل العاج، ولكن «يجب علينا بذل قصاري جهدنا للفوز على جنوب إفريقيا للتأهل كأول المجموعة». وأضاف اللاعب الذي توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة «أسود الأطلس» مع ساحل العاج، أنه تعرض لإصابة في الكاحل في الدقائق الأخيرة من مباراة ساحل العاج ولكنه تحامل على نفسه، مشددا على أن إصابته تتحسن، ومازال لديه ساعات للتعافي. واوضح أن فريقه يضم لاعبين شباب وأيضا يحظى بخبرات كبيرة،مضيفا: «الفريق جاهز تماما لمواجهة جنوب إفريقيا».

