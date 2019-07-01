دوليه

انتهى اليوم التاسع من منافسات بطولة الأمم الإفريقية، بتسجيل ثلاثة تعادلات سلبية في ثلاث مباريات أبرزها اللقاء المنتظر بين الكاميرون حاملة اللقب وغانا.

وفي ختام منافسات الجولة الثانية، لم يتمكن أي منتخب من الانضمام الى مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب في بلوغ الدور ثمن النهائي، ليكون ذلك رهن مباريات الجولة الثالثة الأخيرة في المجموعات الست.

وبعدما اهتزت الشباك في المباريات الـ 21 التي أقيمت حتى مساء الجمعة ضمن الجولتين الأولى والثانية، سيطر التعادل السلبي على المباريات الثلاث السبت، وأبرزها بين الكاميرون وغانا ضمن المجموعة السادسة في الاسماعيلية، والتي تلتها مباراة غينيا بيساو وبنين في المجموعة ذاتها، وسبقتهما في السويس ضمن الخامسة مباراة أنغولا وموريتانيا، علما بأن الأخيرة حققت نقطة تاريخية في مشاركتها الأولى.

واقتربت الكاميرون المتوجة عام 2017 في الغابون، من التأهل الى ثمن النهائي من دون حسم ذلك حسابيا، مع مواصلة صدارتها للمجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن كل من غانا وبنين، وثلاث نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الرابع الأخير.

وعلى ملعب الاسماعيلية، غابت النجاعة التهديفية عن مباراة تشكل عنوانا بارزا في المنافسات الإفريقية، لكنها شهدت ندية وقوة بدنية من الطرفين، الكاميرون المتوجة خمس مرات في 1984، 1988، 2000، 2002 و2017 وغانا المتوجة أربع مرات في 1963 و1965 و1978 و1982.

وعجز منتخب غانا في فك عقدته مع منافسه «الأسود غير المروضة»، ففي أربع مواجهات في البطولة منذ عام 1982، اكتفى الأول بتحقيق تعادلين في دور المجموعات، وخسارتين في نصف النهائي آخرها بثنائية نظيفة في 2017.

وجاء الشوط الاول أقل من التوقعات، فلعبت غانا وكأن الخسارة ممنوعة عليها فيما اختارت الكاميرون اللجوء الى الهجمات المرتدة. لكن غانا التي كانت أفضل في البداية، تعرضت لضربة باصابة اتسو لاعب نيوكاسل الانكليزي بعضلات فخذه فدخل صامويل أووسو بدلا منه (15).

وكان حارس غانا ريتشارد اوفوري بطل أخطر فرصة في الشوط الاول، عندما صد كرة رائعة من تسديدة يسارية قوية لباسوغوغ من داخل المنطقة بعد جملة فنية كاميرونية على الجهة اليمنى (41).وفي الشوط الثاني، لعب الفريقان أوراقهما الهجومية، فدخل تشوبو موتينغ وستيفان باهوكن في الكاميرون، وجيان أسامواه للمرة الاولى مع غانا.

وبعد خطأ من الظهير جان آرميل كانا بييك اقتنصه البديل أووسو كوابينا الكرة وانطلق بسرعة متوغلا ليسدد من حافة المنطقة كرة صاروخية أنقذتها عارضة الكاميرون في أخطر الفرص الغانية (87)، ثم اخترق أندي ييادوم وسدد أرضية التقطها اونانا(89). وبنتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة، لا تزال بنين تنتظر تحقيق فوزها الأول في البطولة القارية بعد 11 مباراة على التوالي منذ 2004. وبدأت بنين البطولة الحالية بتعادل إيجابي مع غانا 2-2، لكنها فشلت في انتزاع النقاط الثلاث اول من امس، لتصبح على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي الذي تحمله موزمبيق بـ12 مباراة دون فوز في كأس الأمم. في المقابل، انتزعت غينيا بيساو التي تشارك للمرة الثانية في تاريخها (بعد 2017)، النقطة الأولى في مسيرتها هذا العام بعد خسارتها بثنائية نظيفة أمام الكاميرون في الجولة الأولى. وندرت الفرص الخطرة بين الجانبين في المباراة التي شهدت عودة ستيفان سيسينيون الى صفوف بنين بعد غياب بسبب الإيقاف. وكان الأبرز في مواجهات الاول من امس انتزاع موريتانيا أول نقطة لها في أمم إفريقيا، وذلك في مشاركتها الأولى في البطولة بتعادلها مع أنغولا سلبا، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة التي افتتحت الجمعة بتعادل تونس ومالي 1-1. وتتصدر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط أمام تونس بنقطتين والتي تتقدم على أنغولا بفارق الاهداف فيما بقيت موريتانيا رابعة بنقطة واحدة. وغلب الحذر على تحركات اللاعبين على الرغم من إدراكهم بأن الفوز ضرورة لاستكمال المشوار في البطولة وإن من بوابة المركز الثالث. وبعد مرور خمس دقائق، بدا «المرابطون»، وهو لقب منتخب موريتانيا، الأكثر إصرارا مع نسبة 58 في المئة استحواذاً على الكرة، لكنها ما لبثت ان انتقلت الى أنغولا العائدة الى البطولة بعد غياب عن 2015 و2017. واستحوذت أنغولا على 59 في المئة لكن من دون خطورة فعلية على مرمى الحارس براهيم سليماني.

