دوليه

برأ المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري، أحمد ناجي مدرب الحراس من التسبب في إصابة الحارس محمود عبد الرحيم جنش بقطع في وتر إكيليس.

وأكد في مؤتمر صحافي أنه حزين للغاية لإصابة جنش، متمنيا له الشفاء العاجل، وموضحا ان «أحمد ناجي برئ من إصابة الحارس ولا توجد أحمال زائدة خلال التدريبات كما يشير البعض».

ولفت أغيري إلى أنه غير قلق من هجوم الجماهير على اللاعب عمرو وردة بعد استبعاده ثم عودته لمعسكر المنتخب والاتهامات التي واجهته. وتعرض عمرو وردة لهجوم جماهيري كبير عقب واقعة تحرشه لفظيا بإحدى عارضات الأزياء ثم انتشار فيديو إباحي له وصدور قرار باستبعاده من المعسكر قبل إعادته مجددا عقب ضغوط كبيرة من زملائه اللاعبين خاصة محمد صلاح.