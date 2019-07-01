loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أغيري يبرئ ناجي من إصابة جنش


برأ المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري، أحمد ناجي مدرب الحراس من التسبب في إصابة الحارس محمود عبد الرحيم جنش بقطع في وتر إكيليس.
وأكد في مؤتمر صحافي أنه حزين للغاية لإصابة جنش، متمنيا له الشفاء العاجل، وموضحا ان «أحمد ناجي برئ من إصابة الحارس ولا توجد أحمال زائدة خلال التدريبات كما يشير البعض».
ولفت أغيري إلى أنه غير قلق من هجوم الجماهير على اللاعب عمرو وردة بعد استبعاده ثم عودته لمعسكر المنتخب والاتهامات التي واجهته. وتعرض عمرو وردة لهجوم جماهيري كبير عقب واقعة تحرشه لفظيا بإحدى عارضات الأزياء ثم انتشار فيديو إباحي له وصدور قرار باستبعاده من المعسكر قبل إعادته مجددا عقب ضغوط كبيرة من زملائه اللاعبين خاصة محمد صلاح.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة