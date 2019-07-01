دوليه

اعتبر رياض محرز لاعب وسط المنتخب الجزائري، أن التأهل لدور الستة عشر في كأس امم افريقيا أمر ضروري خاصة وأن فريقه يسعى للفوز بلقب هذه النسخة من البطولة.وقال محرز إن جمال بلماضى المدير الفني من المدربين المتميزين الذى تولوا تدريب الجزائر، وأضاف: «نعمل جميعا على قلب رجل واحد وجميع المنظومة لديها الرغبة في إسعاد الشعب الجزائري.ونفى محرز ما يتردد عن عدم لعبه مع المنتخب الجزائري بنفس المستوى الفني الذي يكون مع مانشستر سيتي الانكليزي مؤكدا: «أنا جزء من المنظومة والفريق وهناك اختلاف كبير بين الكرة الأوروبية والكرة الإفريقية، من الطبيعي أن يحدث خلل في الأداء لكنني أبذل قصارى جهدي مع المنتخب الجزائري مثلما أفعل مع الفريق الإنكليزي». وتابع: «الفوز على السنغال مهمًا وأعطانا دفعة قوية من أجل مواصلة هذا الأداء وتواجد الجمهور الجزائري في المدرجات كان له مفعول السحر في تحقيق الفوز».