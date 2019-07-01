دوليه

صرح ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا، أنه فخور بفريقه رغم الخسارة أمام المغرب وجنوب أفريقيا. وقال مانيتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ناميبيا أمام ساحل العاج اليوم في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة «أي مدرب لا يريد أن يخسر ويسعى دائماً إلى الفوز وأنه كان يلعب مباراتيه أمام المغرب وجنوب أفريقيا من أجل الفوز ولكنه خسر». وأوضح ريكاردو أنه رغم خسارة فريقه في أول مباراتين لكنه فخور بلاعبيه وأنهم قدموا أداء جيداً في هذه المباريات. وشدد ريكاردو أن لقاء فريقه أمام ساحل العاج سيكون مختلفا وأن منتخب ناميبيا سيلعب من أجل الفوز ومحاولة معالجة السلبيات التي ظهرت في لقاءي المغرب وجنوب أفريقيا.

