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إصابة قائد صهريج وقود بكسور انقلب على طريق الملك فهد السريع


تسبب حادث انقلاب صهريج وقود صباح امس على طريق الملك فهد السريع باصابة قائده بكسور واغلاق الطريق.
وكان بلاغ ورد صباح امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب صهريج وقود على طريق الملك فهد السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين ان صهريج الوقود انقلب على الطريق ما تسبب باصابة قائدها وسكب الوقود على الطريق، ما دعا رجال الاسعاف بنقل السائق الى المستشفى، فيما باشر رجال الاطفاء برش الوقود من على الطريق حتى لا يتسبب باندلاع النار.
رجال المرور قاموا بسحب الصهريج من على الطريق وتسهيل حركة المرور.


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