دفتر أحوال

القى رجال جمارك المطار الدولي القبض على مسافر اسيوي حاول تهريب 14 عبوة بلاستيكية بها ما يقارب من 24 لتر خمر مستورد الى البلاد من خلال اخفائها داخل حقيبة الملابس. ووفق مصدر جمركي افاد ان مفتشاً جمركياً في المطار الدولي وخلال قيامه بتفتيش حقيبة مسافر اسيوي قادماً من بلاده عثر على 4 عبوات بلاستيكية بداخلها ما يقارب من 24 لتر خمر مستورد. وخلال التحقيق مع المسافر الاسيوي اعترف انه قام بتعبأة العبوات البلاستيكية بالخمر المستورد حتى يتم تهريبها دون ان يكشف امره. وعليه تمت احالته والخمور المضبوطة الى الجهة المختصة.

