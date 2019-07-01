دفتر أحوال

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن وعراقي من النصب والاحتيال والتدليس على مجموعة من المواطنين بمشروع كاذب تملك شاليهات.

وقد اسند الى المتهمين انهما دلسا على المجني عليهم بقصد ايقاعهم في الغلط والتسهيل لهم عن طريق الاحتيال بوجود مشروع كاذب وهو تملك شاليهات وترتب على ذلك قيام المجني عليهم بتوقيع العقود فتمكن المتهمان بهذه الوسيلة وهذا الايهام من الاستيلاء على المبلغ المبين القدر بالمحضر.

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المواطن ودفع بعدم توافر اركان جريمة النصب في حق موكله ومدنية النزاع وخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه في اسناد واقعة النصب للمتهم او ادانته على اساسه.

واضاف القطان ان الثابت من اوراق الدعوى ان العلاقة التي تربط الشاكين بالشركة المملوكة للمتهم الاول هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد البيع المبرم بينهم وبين المتهم الاول بأنه تم الاتفاق بين الشاكيين والشركة المملوكة للمتهم الاول على بيع شاليهات لهم في المشروع الذي قامت الشركة المملوكة له بانشائه اي ان النزاع موضوع الواقعة محل الاتهام الماثل هو نزاع مدني ويخضع لاحكام القانون المدني وليس لاحكام القانون الجزائي.

