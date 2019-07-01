مال وأعمال

حقق النفط الكويتي معدل 68 دولاراً بعد مرور 3 أشهر من الميزانية الجديدة 2019/2020 ، حيث جاء شهر أبريل أعلى معدلاته عند 71.2 دولار للبرميل، بينما حقق شهر يونيو الحالي أدنى المستويات عند 62.7 دولاراً، مقابل 701?07 دولاراً لشهر مايو الماضي.

وارتفع أداء النفط الكويتي على سعر الأساس في الميزانية بأكثر من 13 دولاراً ، بينما انخفض عن سعر التعادل قرابة الـ7 دولارات، حيث قدرت وزارة المالية سعر الأساس عند 55 دولاراً، بإنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، بينما وضعت معدل 75 دولاراً سعراً لتعادل المصروفات والإيرادات.

كما قدرت الحكومة الإيرادات عند 16.4 مليار دينار، مقابل 22.5 ملياراً للمصروفات، بعجز يصل إلى 7.7 مليارات دينار.

وانخفضت أسعار النفط الكويتي خلال شهر يونيو الحالي لأدنى مستوياتها خلال العام المالي الحالي، بسبب زيادة المخزونات الأمريكية، ما جعل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ودولاً من خارجها يقرون تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية العام الحالي.

الخبير النفطي د. محمد الشطي يرى أن مسار اسعار النفط الخام حاليا يؤثر فيه عدة عوامل، أهمها التطورات الجيوسياسية والتي تتسبب في قلق الاسواق حول إمدادات النفط الخام ، مشيراً إلى أن حاله التصعيد وعدم الاستقرار تمثل تحديا لمناطق الانتاج التي تعتمد عليها اسواق العالم وخصوصا الاسيوية التي تحتاج ان تستورد حاجاتها من النفط الخام والمنتجات والغاز من الخليج العربي.

ولفت إلى أنه وعلى الرغم من التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على المعروض الا ان اسعار نفط خام الاشاره تظل تدور بين 70 - 75 دولار للبرميل وذلك لوجود كفاية من المعروض وطاقه إنتاجية غير مستغلة وتطمينات من المنتجين.

وأكد أنه اذا ما غلبت السياسه وأسهمت في خفض كبير على المعروض من دون قدرة على التغطية فان ذلك يعني ارتفاع التوقعات إلى مستوى 85 دولاراً للبرميل، مستبعداً هذا السيناريو.

وأشار إلى أن اي ترشيح لمستويات اعلى لابد ان يصاحبها انقطاع كبير للمعروض وسحوبات من المخزون وتقلص في القدرات الانتاجية بشكل يسمح للاسعار ان ترتفع إلى مستويات عالية.

