مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 19?4 نقطة ليبلغ مستوى 5832?13 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?34 في المئة، وذلك على وقع هدوء التوترات التجارية بين اميركا والصين وخروج مجموعة العشرين في اجتماعها الاخير بقرارات تدفع بهدوء الاقتصاد العالمي.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 155?9 مليون سهم تمت من خلال 3695 صفقة نقدية بقيمة 24?1 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22?18 نقطة ليصل إلى مستوى 4766?5 نقطة بنسبة 0?47 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 115 مليون سهم تمت عبر 1820 صفقة نقدية بقيمة 6?9 ملايين دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18?3 نقطة ليصل إلى مستوى 6377?02 نقطة بنسبة 0?29 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40?8 مليون سهم تمت عبر 1875 صفقة بقيمة 17?2 مليون دينار.

وتابع المتعاملون إفصاحا من البنك الأهلي المتحد بشأن استمرار سير تطور دراسات الفحص النافي للجهالة التي يجريها البنك وبيت التمويل الكويتي فيما يخص عرض الاستحواذ المحتمل من قبل (بيتك).

