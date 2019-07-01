مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن وزارة المالية تقوم بالضغط على الجهات الحكومية لسداد مديونيتها للوزارة ، مؤكدة أن هناك متابعة حثيثة مع الجهات الحكومية كل على حدة بسرعة تسوية المبالغ المطلوبة في إطار جهود وزارة المالية لتسوية حسابات العهد لدى تلك الجهات.

ولفتت بأن وزارة المالية ستقوم باتخاذ اجراءات رادعة في حال تأخر تلك الجهات في تسوية مديونياتها ، لافتة أن من بين تلك الإجراءات إيقاف المناقلات بين البنود في ميزانية الجهة الحكومية ، بالإضافة إلى إيقاف الدفعات التمويلية الدورية في ميزانية الجهة.

وأوضحت المصادر ان من بين بنود حساب العهد المسجل في ميزانية الإدارة العامة التابعة لوزارة المالية ما قيمته 55 مليون دينار ، تمثل 50 % من رأسمال شركة محطة الزور الشمالية والتي سيتم تسويتها في حالة الاكتتاب في أسهم الشركة.

وأضافت أن هناك 4 ملايين دينار تمثل قيمة ما تم صرفه على مشاريع المترو والسكك الحديدية ومستشفى الطب الطبيعي، من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي سيتم تسويتها ضمن ميزانية 2019/2020.

