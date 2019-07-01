مال وأعمال

شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ (أو.تي.سي) خلال جلسات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي انخفاضا في قيمة التداولات إذ تم تداول 7?16 ملايين سهم بقيمة 490?14 ألف دينار تمت عبر 37 صفقة.

وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها أمس الأحد إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا إذ بلغ حجم التداولات 3?7 ملايين سهم بقيمة 70?7 ألف دينار تمت عبر 20 صفقة. وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء سلبيا خلال الأسبوع إذ بلغت التداولات نحو 3.4 ملايين سهم بقيمة نحو 419?35 ألف دينار تمت عبر 17 صفقة.

وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة التي تتسم بالمصداقية لتسهيل عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع إلكتروني هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وكانت عملية تداول هذه الأوراق تتم سابقا بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة الأسعار وصعوبة تحصيل المبالغ.

