مال وأعمال

أعلنت كوستا كوفي وشركة صناعات الغانم عن توسيع نطاق تعاونهما حيث ستحصل شركة صناعات الغانم على حق الامتياز لافتتاح أفرع كوستا كوفي في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر، لتصبح بذلك أكبر صاحب امتياز لعلامة كوستا كوفي التجارية انتشاراً. يأتي هذا التوسع استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته صناعات الغانم في الكويت منذ بداية شراكتها مع كوستا كوفي في عام 2013، حيث تتواجد كوستا كوفي اليوم في أكثر من 75 موقعاً حول في الكويت، تم افتتاح 35 منها في أقل من سنة ، يشمل ذلك عدداً من المواقع الاستراتيجية والمميزة مثل مطار الكويت الدولي ومجمع الحمراء الفاخر.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة صناعات الغانم قتيبة الغانم: «هناك ثلاث ركائز أساسية لنجاح أي مشروع في قطاع المواد الغذائية والمشروبات. يجب على صاحب المشروع أن يكون متأنياً وذو نظرة بعيدة المدى، كما يجب أن يكون حاسماً في اقتناص الفرص المناسبة، والأهم من كل ذلك يجب أن يكون الزبون هو المحور الأساسي لما يقدمه صاحب العمل. نحن سعداء بتوافق الرؤى بيننا وبين كوستا كوفي العالمية، العلامة التجارية الرائدة التي ستزداد قوة بلاشك بفضل استحواذ شركة كوكا كولا عليها. هذه الركائز المشتركة هي حجر الأساس الذي نستند عليه والذي يدعونا للتطلع إلى علاقة مثمرة وطويلة المدى».

وبدوره قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة صناعات الغانم عمر قتيبة الغانم: «مما لا شك أن علاقة الناس بالقهوة في منطقتنا هي علاقة تاريخية وطيدة، فالقهوة ابتكار عربي يرجح المؤرخون اكتشافه في منطقة شبه الجزيرة العربية منذ منتصف القرن الخامس عشر. نحن نتطلع لتنمية هذه الشراكة مع كوستا كوفي والتي أثبتت نجاحها في الكويت، واليوم نحن مستعدون لأخذ هذا التعاون إلى آفاق جديدة لنقدم بذلك أجود أنواع القهوة المحضرة يدوياً بعناية لعشاق القهوة في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر».

وفي تعليق له حول هذه العلاقة قال دومينيك بول، الرئيس التنفيذي لكوستا كوفي: «نحن فخورون ببداية هذا الفصل الجديد في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع صناعات الغانم. ترتكز رؤيتنا في كوستا كوفي على تقديم أجود أنواع القهوة لمحبيها حول العالم، ونحن على يقين أن شراكتنا مع صناعات الغانم ستساعدنا في الاستثمار لخلق فرص وظيفية في أسواق جديدة».

