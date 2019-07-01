مال وأعمال

نظمت شركة الاستثمارات الوطنية دورة تدريبية متخصصة بعنوان Anti-Money Laundering (AML) Training-2019. في إطار مسؤولياتها المختلفة تجاه الموظفين

وشهدت الدورة التدريبية حضوراً كبيراً من الموظفين، لمتابعة سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وتحرص شركة الاستثمارات الوطنية على إقامة مثل هذه الدورات سنوياً بحضور جميع موظفي قطاعاتها المختلفة انطلاقاً من مسؤولية إدارتها العليا على تطوير الكوادر العاملة لديها بشكل دائم وبكل ما يتعلق بمتطلبات سوق العمل.

وتؤكد الشركة اهتمامها الدائم بمواكبة آخر التطورات التي يشهدها القطاع المالي والاقتصادي محلياً ودولياً حيث يساهم ذلك في جعل الموظفين أكثر إحاطة بالتطورات الواقعة في مجال مكافحة غسل الأموال.

ونظمت الشركة هذه الدورة بالتنسيق مع شركة Talent United ذات الخبرة في هذا المجال حيث تقوم بتدريب العديد من الموظفين وعقد دورات تخصصية مشابهة.

وأوضحت الشركة أن الهدف من هذه الدورات تطوير إمكانيات الموظفين وقدرتهم على متابعة كل جديد في سوق المال والتعامل مع العملاء وفقاً للنموذج العالمي ومن ثم التصدي لأي تجاوزات.

وأشارت الشركة إلى أن الدورة تعرف المتدربين على الطرق المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تهدف أيضاً الى تطوير مهارات الموظفين في التعامل مع العملاء في مجال غسل الأموال ومعرفة المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال ومكافحة الارهاب.

وفي نهاية الدورة قامت ادارة الشركة بتسليم الموظفين شهادات تفيد اجتيازهم الدورة بنجاح.

