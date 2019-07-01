مال وأعمال

صرحت مجموعة جي اف اتش المالية عن قيام وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش»، بتأكيد تصنيفها طويل الأجل وقصير الأجل لمخاطر الائتمان عند المستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقد جاء تأكيد تصنيف المجموعة عند هذا المستوى من قبل وكالة فيتش مع الأخذ في الاعتبار هدف ادارة «جي إف إتش» المتمثل في اعادة تشكيل نموذج اعمال المجموعة والتوجه الى الاعتماد على الرسوم والاستثمارات ذات المخاطر الأقل والعائدات المنخفضة، والدعم المقدم من المساهمين.

كما عكس التصنيف انجازات المجموعة خلال عام 2018 الذي يمثل العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة معدلات مرتفعة من الربح الصافي حيث بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للمجموعة خلال عام 2018 ما مقداره 115 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 11% مقارنة بعام 2017. بالاضافة الى ذلك، فان وكالة فيتش تنظر الى القيمة السوقية للمجموعة باعتبارها جيدة بالنسبة لمستوى التصنيف، مدعوماً بالاشراف التنظيمي من مصرف البحرين المركزي.

تعليقا على ذلك، صرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» بقوله: «نحن سعداء من جديد بتأكيد تصنيف «جي إف إتش» من قبل وكالة فيتش، وسعداء ايضا باشادة هذه الوكالة بالتقدم القوي والمطرد الذي تحققه «جي إف إتش» عبر مختلف خطوط انشطتها. لقد لوحظ ايضا ان وكلة فيتش مازالت تنظر بشكل ايجابي الى التحول الذي طرأ على استراتيجيتنا وتوجهاتنا الاستثمارية والنمو المتواصل والأداء القوي والربحية العالية للمجموعة التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية.

