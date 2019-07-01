مال وأعمال

أكد تقرير بنك الكويت الوطني ان معظم العملات الرئيسة، بما في ذلك الدولار شهدت تداولات ضمن نطاق ضيق خلال الأسبوع الماضي في ظل ترقب المستثمرين اجتماعاً حاسماً بين قادة الولايات المتحدة والصين في قمة مجموعة العشرين خلال عطلة نهاية الأسبوع بحثاً عن أي إشارات تدل على تقدم مساعي إنهاء الحرب التجارية المحتدمة بين الطرفين. حيث أدى استمرار الحرب التجارية لفترة طويلة إلى تباطؤ النمو العالمي ودفعت العديد من البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها. علماً بأن أي إشارة على قرب انتهاء الحرب التجارية ستمثل دفعة قوية لتعزيز آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه كان من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلا أنه على استعداد لفرض رسوماً جمركية على جميع الواردات الصينية المتبقية إذا استمر الخلاف قائماً بين الطرفين. كما أثار ترامب أيضاً إمكانية فرض رسوم أقل بنسبة 10 في المئة على قائمة الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار، بدلاً من نسبة 25 في المئة المقترحة. هذا وتشير توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار سينعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي ويخفضه بنسبة 0.4 في المئة. وتحسنت المعنويات في اليوم السابق بعد أن ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن واشنطن وبكين بصدد إبرام هدنة من شأنها تجميد الجولة القادمة من فرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار. وتبين فيما بعد صحة تلك التقارير بعد اعلان الولايات المتحدة والصين عن موافقتهما على استئناف المحادثات التجارية. وفي بيان مطول حول المحادثات، صرحت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة لن تضيف رسوماً جمركية جديدة على الصادرات الصينية وأضافت أن المفاوضين من كلا الطرفين سيناقشون قضايا محددة، إلا أنهم لم يذكروا التفاصيل. وفيما يبدو أنه تقديم لبعض التنازلات من جانب الولايات المتحدة، قال الرئيس الأميركي ترامب إنه سيسمح في الوقت الحالي ببيع تقنيات الشركات الأميركية إلى شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني. وعلق ترامب على اجتماعه الذي استمر 80 دقيقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلا بإنه «ممتاز» وأن الجانبين «عادا إلى المسار الصحيح» للتوصل إلى حل إيجابي.

حديث جيروم باول

في سياق الحديث الذي اجراه جيروم باول الأسبوع الماضي قام بالإدلاء ببعض التعليقات المتسقة مع احدث إصدارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المؤيدة لاتباع سياسات نقدية تيسيرية. وقال باول إن الاقتصاد حقق أداءً جيدًا حتى الآن خلال العام الحالي، كما تسهم الركائز الاقتصادية القوية في تعزيز النمو المتواصل وخلق فرص عمل قوية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية. وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم إلى مستويات أدنى قليلاً من الحد المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن المخاطر التي تهدد النظرة الإيجابية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي آخذة في التزايد. حيث أسهمت التوترات التجارية في تعزيز حالة عدم اليقين في حين أثارت البيانات الواردة مخاوف متجددة حول قوة الاقتصاد العالمي. كما قد تكون تلك المخاوف قد أسهمت في انخفاض الثقة تجاه أنشطة الأعمال وفقاً للاستطلاعات الحديثة وربما بدأت في الظهور من خلال البيانات الواردة. وبناء على تلك الأسباب، يرى العديد من المشاركين في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة تزايد قوة التوجه نحو اتباع سياسة نقدية تيسيرية.

تراجع ثقة المستهلك

وكما ذكر باول في خطابه، تراجعت مستويات ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ 21 شهراً في يونيو. وذكرت مؤسسة «كونفرنس بورد» إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بواقع 9.8 نقاط ليصل إلى 121.5 خلال الشهر الحالي، فيما يعد أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017. ويعزى هذا التراجع لهبوط مؤشر التوقعات الحالية تجاه ملاءمة ظروف أنشطة الأعمال وسوق العمل إلى جانب تراجع التوقعات المستقبلية على المدى القصير. ويبدو أن تصاعد التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية في وقت سابق من الشهر الحالي قد ساهم في زعزعة ثقة المستهلكين. وعلى الرغم من أن المؤشر لا يزال عند مستوى مرتفع، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى تزايد تذبذب المؤشر، كما قد تتراجع ثقة المستهلك تجاه النمو الاقتصادي في وقت ما. كما تضاءلت آفاق النمو الاقتصادي بشكل أكبر على خلفية بعض البيانات الأخرى التي أظهرت انخفاض مبيعات منازل الأسرة الواحدة خلافاً للتوقعات للشهر الثاني على التوالي في مايو. حيث انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 7.8 في المئة إلى معدل سنوي بلغ 626 ألف وحدة في مايو، فيما يعد أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وفقا لتقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة. ويعكس تراجع صفقات الشراء الجديدة انخفاض ثقة المستهلكين.

