مال وأعمال

أوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، بصورة واضحة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي أنه إذا لم تتحرك معدلات التضخم بشكل مستدام نحو الحد المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، فستكون هناك حاجة إلى تطبيق «حوافز إضافية». وظل التضخم السنوي في منطقة اليورو لشهر يونيو ثابتاً بما يتماشى مع التوقعات عند مستوى 1.2 في المئة بعد أن تجاوز 2 في المئة في أواخر العام الماضي. ومن غير الواضح حتى الآن ما سيكون عليه رد البنك المركزي الأوروبي إذا ما قرر المضي قدماً بتقديم مزيد من الإجراءات التيسيرية. ففي ظل وقوع المعدلات بالفعل في المنطقة السلبية تتجه توقعات الاقتصاديين نحو عودة التيسير الكمي.

