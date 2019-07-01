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ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب


ارتفعت أسعار النفط أكثر من 9 في المئة خلال الأسبوع الماضي بدعم من عدد من الأحداث المختلفة. أولاً، أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع. ثانياً، انخفضت واردات آسيا من النفط الإيراني في مايو إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام بعد وقف صفقات الشراء من قبل الصين والهند في ظل العقوبات الأميركية، في حين أوقفت اليابان وكوريا الجنوبية الواردات. وأنهى مزيج خام برنت تداولات الأسبوع مغلقاً عند سعر 64.74 دولار.
ومن جهة أخرى، تمكنت أسعار الذهب من الحفاظ على أعلى مستوياتها المسجلة منذ ستة أعوام، حيث أسهمت إشارات البنوك المركزية الكبرى بتطبيق سياسات نقدية تيسيرية وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وانهى الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى 1409 دولارات.


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