مال وأعمال

تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي بمعدلات قوية في الربع الأول من العام 2019. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغت نسبته 3.1 في المئة وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة في قراءتها النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. وباستثناء التجارة والمخزون والإنفاق الحكومي، سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.3 في المئة فقط في الربع الأول. ويعد هذا أبطأ ارتفاع في مقياس الطلب المحلي منذ الربع الثاني من العام 2013. كما تم تعديل نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، وخفضه إلى 0.9 في المئة من 1.3 في المئة، فيما يعد أضعف مستوياته منذ عام.

