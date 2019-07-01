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تزايد الضغوط على «الإسترليني»


على الرغم من الثبات الذي شهده الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه في ذات الوقت لم يتمكن من الحصول على دعم يذكر من سياسة بنك إنجلترا المتشددة نسبياً. ففي اجتماع السياسة الأخير، واصل بنك إنكلترا إشارته إلى أنه يخطط لتقديم رفع تدريجي ومحدود في أسعار الفائدة في السنوات المقبلة على افتراض تمكن المملكة المتحدة من تحقيق الانفصال السلس من الاتحاد الأوروبي. ويخضع هذا الانفصال «السلس» لتهديد بوريس جونسون المنتمي لحزب المتشككين في الاتحاد الأوروبي، حيث يبدو أنه المرشح المفضل لحزب المحافظين ليحل محل تيريزا ماي. وأكد جونسون مؤخراً موقفه، وفي ظل تزايد احتمالات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «بدون صفقة» وتباطؤ النمو العالمي هذا العام، فمن الواضح أن الأسواق لا تتوقع قيام بنك إنجلترا بتنفيذ خطته في رفع أسعار الفائدة.


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