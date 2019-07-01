مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: وحيدة حيدر بوشهري، أميرة قاسم، سمر عزيزي بروجردي، نورة راشد عبدالله العثمان، وبرهان الدين سلطان، بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

