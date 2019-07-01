مال وأعمال

قام «KIB» برعاية حفل تخرج مدرسة ثانوية جمانة بنت أبي طالب للبنات ومدرسة ثانوية قرطبة للبنات الذي أقيم مؤخراً في قاعة الراية، وذلك بحضور لفيف من الخريجات وأولياء أمورهن وأعضاء هيئة التدريس وممثلي وزارة التربية وذلك ضمن إطار برنامجه المجتمعي الهادف لدعم الطلبة والتعليم

وبهذه المناسبة، بارك مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، للطالبات وصولهن إلى هذه المرحلة المهمة التي تُعتبر البوابة الأولى لمستقبلهن الواعد، كما أعرب عن سروره بتخريج هذه الكوكبة الرائعة من الطالبات اللاتي أنهين دراستهن الثانوية ويتأهبن لمواصلة تعليمهن الجامعي بكل همة ونشاط.

وقد صرح ناجيا قائلاً: «إن هذه الرعاية جاءت من منطلق حرص «KIB» على المشاركة في الفعاليات التي تهم وتمس جميع شرائح المجتمع كونه شريك لهم في مختلف جوانب حياتهم تحت شعار «بنك للحياة»، خاصة أن دعم الطلبة يعتبر جزءاً مهماً من برنامج البنك الرائد للمسؤولية الاجتماعية، وذلك باعتبارهم يحملون على عاتقهم رسالة إكمال تعليمهم الجامعي وبدء حياتهم المهنية في شتى مجالات العمل، داعياً جميع الطلبة الخريجين للمثابرة على تحقيق آمال الكويت فيهم من خلال المساهمة في بناء مستقبل أفضل للوطن.»

يذكر أن برنامج «KIB» للمسؤولية الاجتماعية يخصص جزءاً كبيراً من موارده لدعم فئة الطلبة والمبادرات الشبابية باعتبارهم الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها في بناء مستقبل أفضل لهذا الوطن.

