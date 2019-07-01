مال وأعمال

أضاف بيت التمويل الكويتي «بيتك» مجموعة جديدة من المتاجر والعلامات التجارية الشهيرة الى محفظة خصوماته التي يوفر من خلالها خصومات لعملائه مستخدمي بطاقاته الائتمانية ومسبقة الدفع تتراوح بين 10 الى 40 في المئة على منتجات الاكسسوارات والملابس والمطاعم والاثاث ، ويؤكد «بيتك» بهذا استمرارا سياسته في تقديم افضل المزايا لعملائه بمختلف شرائحهم.

وتظهر نافذة على موقع «بيتك» الإلكتروني على الانترنت KFH.COM، الخصم الحصري المقدم لعملاء «بيتك» في محلات زيبارت لحماية وتظليل السيارات الذي يصل الى 40 في المئة، بالاضافة الى خصومات على 3 شركات للازياء والاكسسوارات الرياضية هي: بوما «نايكي» و«ريبوك» وتصل خصوماتها الى 10 في المئة.

وبالنسبة للخصومات على المطاعم فتصل الى 10 في المئة في مطعمي شهريار وميس الغانم، وتشمل الخصومات ايضا 10 في المئة لدى فندق ريجنسي ، و10 في المئة على الاثاث في شركة علي عبدالوهاب المطوع ، و30 في المئة نظارات الجميل، و10 في المئة لدى العالمية للنظارات.

ومع بطاقات «بيتك» MasterCard يقدم عرض استمتع لغاية ليلتين مجاناً في فنادق ومنتجعات Marriott Bonvoy، ويستطيع العميل الحجز والدفع باستخدام بطاقة «بيتك» MasterCard في أكثر من 200 فندق ومنتجع مشارك في Marriott Bonvoy في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، والحصول على ليلة مجانية واحدة عند حجز ليلتين، ليلة مجانية واحدة عند حجز 3 ليال، ليلتين مجاناً عند حجز 4 ليال، وذلك عبرموقع الحجز: marriott.com/mastercardmea.

ويقدم «بيتك» خصومات لعموم عملائه تترواح بين 10 في المئة على الازياء والاكسسوارات في 7 محال هي «بوما - انتر سبورت- نايك- كروكس- ريبوك- اثليتتس فوت - شوبوكس» و20 في المئة في شركة النظارات العالمية و10 في المئة في شركة علي عبدالوهاب للاثاث، و20 في المئة فندق الملينيوم، و15 في المئة فنادق ميلينيوم اوروبا .

ويستهدف «بيتك» من خلال هذه الخصومات التي تعبر عن سياسة متواصلة تضع العميل دائما في مقدمة الاهتمامات ، التأكيد على ان العميل هو صاحب الاولوية، وله حق التميز على مستوى السوق، كما تتنوع الخصومات لتناسب شرائح العملاء، لتعبر عن حرص «بيتك» على ان تصل مزاياه الى مختلف نواحي اهتمامات وتطلعات العملاء على تعدد احتياجاتهم في الوقت المناسب وبأفضل وسيلة ممكنة .

