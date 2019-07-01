مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد فى بيان صحافي عن تعيين عبدالله اللنقاوي فى منصب مدير عام الخزينة للبنك الاهلي المتحد اعتبارا من 23/06/2019 وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي. وكان عبدالله يشغل منصب نائب مدير عام الخزينة منذ عام 2017.، وقد استطاع خلال هذه الفترة تحقيق الكثير من النجاحات التي أهلته لتولي منصب مدير عام الخزينة.

وبهذه المناسبة أفاد طارق محمود الرئيس التنفيذى بالوكالة للبنك : إن تعيين عبدالله اللنقاوي فى هذا المنصب جاء لما يتمتع به من رصيد كبير من الخبرات في المجال المصرفي، مشيرا إلى أن اللنقاوي من الكفاءات المصرفية التي تمتلك مسيرة مهنية مميزة بدأت منذ التحاقه بالبنك الأهلي المتحد عام 2006، وخلال مسيرته المهنية اكتسب الكثير من الخبرات في جميع المجالات المصرفية. وأعرب عن ثقة البنك بقدراته المهنية التي ستساهم في تنفيذ مهامه ومسؤولياته بما يتوافق مع رؤية البنك .

ويأتي هذا التعيين في إطار حرص البنك الأهلي المتحد على تحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل وتولي المناصب القيادية بالبنك ، والجدير بالذكر أن عبدالله اللنقاوى حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت ، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت لإدارة الأعمال ، كما حصل على العديد من الشهادات ومنها ،شهادة إدارة الاستثمار وكذلك إدارة المحافظ الاستثمارية من جامعة وارتون بنسلفانيا لإدارة الاعمال وبرنامج تطوير القيادات من كلية هارفارد للأعمال في بوسطن بالولايات المتحدة الاميركية.

