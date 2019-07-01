مال وأعمال

أعلنت «زين» عن مُبادرتها بتجديد صالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ، وذلك حرصاً منها على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة تزامناً مع قرب الفصل الدراسي الجديد.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حفل افتتاح الصالة بحلّتها الجديدة قد شهد حضور كل من عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. علي المطيري والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي، حيث تقوم زين برعاية وترميم الصالة لأكثر من 10 سنوات متواصلة، ويستفيد منها أكثر من 14 ألف طالب وطالبة سنوياً. وبينت «زين» أن هذه المبادرة تأتي في ظل جهودها المُستمرة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى دعم المنظومة التعليمية في الدولة، والتي تضعها الشركة على رأس أولوياتها، حيث تحرص الشركة على التعاون الفعّال مع مُختلف الجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة من القطاعين العام والخاص لدعم التعليم والشباب والمُضي قُدماً في إعداد قيادات وطنية قادرة على استكمال مسيرة التطور والنهضة. وأوضحت الشركة أنها حرصت على التعاون مع عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت لإعادة ترميم صالة القبول والتسجيل بالكامل، وتجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة، وذلك لاستقبال الطلبة والطالبات على مدار العام خلال فترة اعتماد القبول وتسجيل الطلبة المستجدين، حيث تحرص زين على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة عند انجاز معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم، ما سينعكس إيجابياً على تحصيلهم الأكاديمي.

وتؤمن «زين» بضرورة دور القطاع الخاص في دعم المنظومة التعليمية وتبنّي مستقبل الشباب الكويتي، حيث تعتمد من خلال مشاركتها ودعمها للعديد من الفعاليات التعليمية كالمعارض الوظيفية على جذب الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء آلية ومنظومة العمل، فالشركة تؤكّد على أهمية قطاع التعليم، وتعتبره من القطاعات الهامة التي تلعب دوراً محورياً في مسيرة التنمية.

