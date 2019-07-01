مال وأعمال

أعلن البنك الاهلي المتحد- البحرين انه الحاقا بافصاحنا السابق المؤرخ 30 مايو 2019 بخصوص سير تطور دراسات الفحص النافي للجهالة التي يجريها كل من بيت التمويل الكويتي ش. م. ك. ع «بيتك» و«الاهلي المتحد» على الاخر فيما يخص عرض الاستحواذ المحتمل من قبل بيتك، نحيطكم علما بان دراسات الفحص النافي للجهالة لاتزال جارية وسيقوم الاهلي المتحد بالافصاح فوراً وتباعاً عن اي تطورات بخصوص هذا الموضوع، حرصا على الشفافية وعلى مصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاما بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك ولا توجد اي تأثيرات جوهرية على المركز المالي.

