مال وأعمال

كشفت شركة السكب الكويتية عن استلامها لكتاب من شركة فولاذ القابضة التي تسهم فيها شركة السكب الكويتية بنسبة %5 من رأس المال، يفيد بقيامهم باجراءات تحويل مبلغ 6?041?000 دولار اي ما يعادل 1?830?423 دينار سدادا للقرض الممنوح لها من قبل مساهميهم، التي تسهم فيه شركتنا بمقدار حصتنا في رأس المال.

واضافت في افصاحها على موقع البورصة ان اثر هذا الامر سيكون في زيادة السيولة النقدية بمبلغ 1?830?423 دينار وتحقيق ارباح بمبلغ 141?000 دولار اي ما يعادل 42?723 دينار تقريبا وسينعكس هذا الاثر على البيانات المالية للشركة بتاريخ استلام المبلغ والمتوقع له اول يوليو 2019.

