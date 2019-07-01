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مال وأعمال

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«الكويتية للاستثمار» استحوذت على عقار ألماني بـ 14 مليون دينار


قالت الشركة الكويتية للاستثمار انها قامت بالاستحواذ على عقار تجاري يقع في مدينة دوسلدورف الألمانية بقيمة اجمالية للصفقة حوالي 41 مليون يورو بما يعادل 14 مليون دينار تقريبا عن طريق الاستحواذ على شركة ذات غرض خاص، والعقار مؤجر على شركة LEG وهي احد اكبر الشركات الألمانية .
وزادت ان الاثر المالي يتلخص على القوائم المالية المجمعة في اثبات اصول بمبلغ حوالي 41 مليون يورو بما يعادل 14 مليون دينار وزيادة الالتزامات وحقوق المستثمرين الاخرين بنحو 24 مليون يورو بما يعادل 8?2 ملايين دينار تقريبا، ومن المتوقع ان يسفر الاستحواذ المشار اليه عن تحقيق عائد سنوي بنو 7?5%.


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