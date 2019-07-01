مال وأعمال

أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية حصولها على شهادة الإدارة المستدامة للمشتريات (آيزو 20400) بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق من قبل شركة لويدز العالمية (لركا).

وقالت (الكيماويات البترولية) في بيان صحافي إن الشهادة تأتي تتويجا لتبنيها استراتيجية الشراء المستدامة التي تنتهجها وتطبقها بأبعادها الثلاثة البيئية والمجتمعية والاقتصادية وفقا للمبادئ الدولية في هذا المجال.

وأضافت الشركة أن حصولها على (آيزو 20400) سيعزز مسيرتها نحو النمو المستدام وسط الاهتمام البالغ في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة وإشراك وتوعية المجتمع في برامجها الحيوية.ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة مطلق العازمي تأكيده مضي الشركة نحو المزيد من التطوير والالتزام بأعلى معايير الاستدامة.

ولفت العازمي إلى أن الاهتمام بالبيئة وقيمة الإنسان من الدوافع الأساسية للنمو والاستقرار وذلك تماشيا مع خطة الشركة الاستراتيجية طويلة المدى لعام 2040.

يذكر أن (الكيماويات البترولية) هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتهدف الى رفع قيمة موارد الدولة الهيدروكربونية إلى الحد الأقصى.

