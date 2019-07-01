مال وأعمال

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إصدار إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز سرعة ومرونة وجدوى عمليات هيكلة الشركات ضمن المركز، وذلك من خلال تصنيف هيكليات الأعمال مثل الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى (ISPVs) والشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs) على أنها «شركات محددة».

ويهدف الإطار التنظيمي الجديد الذي يطرحه المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للشركات المحددة إلى توسيع نطاق الإطار السابق، حيث يتيح لشركات أخرى إمكانية تأسيس حضورها في مركز دبي المالي العالمي بمرونة أكبر من حيث متطلبات تأمين المساحات المكتبية.

وبهذا الصدد، قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يُعد الإطار التنظيمي الجديد للشركات المحددة تطوراً إيجابياً كبيراً في اللوائح التنظيمية، والتي تسهم في تعزيز تأسيس الشركات تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، وهي فرصة مميزة بالنسبة للشركات التي تتطلع للاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

