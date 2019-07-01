مال وأعمال

أعلنت شركة مشاعر القابضة عن تسوية نهائية مع مصلحة الزكاة والدخل لربط ضريبة الارباح الرأسمالية في المملكة العربية السعودية.

وقالت مشاعر في افصاحها بانه قد تم سداد مبلغ التسوية النهائية المتعلق بربط ضريبة الارباح الرأسمالية على صفقة برج المقام «ابراج البيت» في المملكة العربية السعودية الخاص بشركة المشاعر القابضة وشركة مسعى العقارية التابعة لها بمبلغ اجمالي وقدره 8?450?000 ريال سعودي «فقط ثمانية ملايين واربعمئة وخمسون الف ريالا سعودي لاغير».

وعن اثر المعلومة الجوهرية للتطور الحاصل اوضحت الشركة انه تحقق ارباحاً لشركة مشاعر القابضة بمبلغ وقدره 1?374?568 دينار «فقط مليون وثلاثمئة واربعة وسبعون الفاً وخمسمئة وثمانية وستون ديناراً كويتيا» وسيظهر اثر ذلك في البيانات المالية للشركة في الربع الثاني كما في 30/6/2019.

