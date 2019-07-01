مال وأعمال

اعلنت مجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار ان اعادة تشكيل مجلس ادارة احدى الشركات المستثمر باسهمها ادى الى ان اصبح تمثيل شركة مجموعة ارزان المالية بمجلس ادارة تلك الشركة له تأثير مهم على قراراتها ما استوجب معه اعادة تصنيف ذلك الاستثمار المدرج ضمن بند الاصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر الى بند استثمارات في شركات زميلة وذلك بالبيانات المالية لمجموعة ارزان المالية، الامر الذي يتطلب تغير السياسة المحاسبية المطبقة في معالجة هذا الاصل من القيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الاخر وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الى طريقة حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28.

واوضحت الشركة ان الاثر الجوهري للمركز المالي يتضمن انخفاض في بند الاصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر بمبلغ 16?046?700 دينار، زيادة بند الاستثمارات في شركات زميلة بمبلغ 16?046?700 دينار، زيادة بند احتياطي القيمة العادلة بمبلغ 3?610?488 دينار، انخفاض الارباح المرحلة بمبلغ 3?610?488 دينار، سيظهر الاثر المالي بالبيانات المالية للشركة التي ستصدر في 30/6/2019.

