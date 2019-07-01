مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة ايفكت العقارية على جميع بنود جدود الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع ارباح والمصادقة على البيانات المالية وانتخاب مجلس ادارة جديد مكون من شركة اصول للاستثمار، و،شركة اسس المحدودة للبيع وشراء العقارات والاسهم لصالح الشركة والشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، وشركة اولاد عبدالعزيز فيصل الثويني للتجارة العامة والمقاولات وخالد الفداغي عضو مستقل.

وصادقت العمومية التي عقدت بنسبة حضور 51?9% برئاسة عبدالله القلاف رئيس مجلس الادارة على عدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في يناير 2019 وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة.

