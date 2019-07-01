مال وأعمال

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.34 في المئة لتبلغ 31.2 مليـارات دولار عام 2018، مقارنة مع 31.3 مليارات دولار عام 2017، يأتي ذلك مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية.

وأعرب المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية التقرير السنوي الـ 34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019 عن أمله في أن يسهم هذا التقرير، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة المؤسسة، فـي وضع أسس موضوعية متينة لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية. وأضاف التقرير الذي أطلقته المؤسسة من مقرها في الكويت أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية عربيا، كما جاءت دول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.

أشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم ومصادر أخرى، أن الاستثمارات الواردة إلى الـدول العربيـة مثلت ما نسبـته 2.4 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1297 مليار دولار عام 2018، كما أوضحت بياناته أن العام 2018 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على نحو 68.5 في المئة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.

وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية حسب التقرير ارتفاعا بمعدل 3.4 في المئة لتبلغ 889.4 مليار دولار عام 2018، ومثلت الأرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.8 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار عام 2018. وشأنها شأن التدفقات تركزت الأرصدة فـي عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.8 في المئة من الإجمالي.

الاستثمارات الصادرة

وفي المقابل سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المبـاشر الصـادر من الدول العربية ارتفاعا بنسبة 27.4 في المئة إلى 47.8 ملـيـار دولار عــام 2018 وبحصـة بلــغــت 2.7 في المئة من الإجمالـي العـالـمي الـبـالـغ 1014 ملـيـــار دولار. ومثلت السعودية والإمارات على التوالي، المصادر الرئيسة للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 76 في المئة لعام 2018.

أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 422.4 مليار دولار بنهاية عام 2018، ومثلت 1.4 % من الإجمالي العالمي البالغ نحو 31 تريليون دولار عام 2018.

مشاريع الجديدة

ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)، شهد عام 2018 إنشاء 876 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية بزيادة 56 مشروعاً عن 2017، وتخص تلك المشاريع 701 شركة. وقد قدرت كلفتها الاستثمارية بأكثر من 83.5 مليار دولار حيث وفرت تلك المشاريع نحو 134.2 ألف فرصة عمل.

وأوضح التقرير أن سلطنة عمان حلت في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي لعام 2018 بقيمة 19.6مليار دولار تمثل 23.5 في المئة من الإجمالي تلتها السعودية بقيمة 15.5 مليار دولار وبحصة بلغت 18.6 في المئة ثم الإمارات بقيمة 14.1 مليار دولار وبحصة 16.9 في المئة.

مشاريع الاستثمار العربي البيني

وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني فقد شهد عام 2018 قيام 103 شركات عربية بإنشاء 173 مشروعا جديدا في المنطقة خارج حدود دولها وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بنحو 26.4 مليار دولار حيث وفرت 32.2 ألف فرصة عمل جديدة.

وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018 تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية باستحواذها على 58.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات تلتها مصر بحصة 16.3 في المئة ثم السعودية بحصة 10.9 في المئة.

وحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018 تصدرت الإمارات بحصة بلغت 73 في المئة من الإجمالي تلتها الكويت بحصة 10.2 في المئة ثم السعودية 10 في المئة.

واستمر العقار كأهم قطاع فـي استقطابه للمشروعات العربية البينية لعام 2018 حيث حظي بحصة تبلغ نحو 63.6 في المئة من إجمالي كلفة المشاريع تلاه قطاع الفحم والنفط والغاز بحصة 12.6 في المئة ثم قطاع الغذاء والتبغ بحصة 9.3 في المئة.

