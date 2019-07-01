مال وأعمال

قام سفير المملكة المتحدة مايكل دافنبورت، والوفد المرافق له بزيارة مصنع «بيئتنا لإعادة تدوير النفايات المنزلية الصلبة»، والتابع لمجموعة العرفج القابضة وكان في استقباله عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة العرفج القابضة سليم شبلاق .

استهل السفير دافنبورت زيارته بالتجول في جميع مرافق المصنع، واطلع على خطوط الفرز والغسيل وإعادة التدوير للنفايات المنزلية من مادة البولي ايثلين والبولي البروبلين البلاستيكية. كما اطلع على شريط تفصيلي عن مراحل إعادة التدوير للنفايات المنزلية البلاستيكية، وعلى شرح تفصيلي داخل مختبر الشركة، عن كيفية الفحص الدقيق للحبيبات المنتجة من خلال أجهزه المختبر المعتمدة عالمياً للتأكد من جودة المنتج النهائي.

وخلال الجولة بين الرئيس التنفيذي لمجموعة العرفج القابضة سليم شبلاق للسفير البريطاني والوفد المرافق له توجه المجموعة خلال السنوات القادمة من خلال مصنع «بيئتنا»، للتركيز على خدمة المجتمع بشتى الطرق ومنها استضافه طلاب المدارس والجامعات المحلية، وموظفي المؤسسات التجارية وغيرها، وإشراكهم ببرامج تفصيلية تبين فوائد تدوير النفايات وما يعود من ذلك من فوائد على البيئة وتقليص للمضار الصحية على الفرد في دولة الكويت.

وقد أشاد سفير المملكة المتحدة مايكل دافنبورت بفكرة إعادة تدوير البلاستيك بشكل فعال يسهم بشكل كبير في التقليل من تأثير التلوث البلاستيكي على بيئتنا، مؤكداً تعاون السفارة البريطانية مع شركة «بيئتنا« لإعادة تدوير النفايات المنزلية الصلبة وهي أحدى الشركات التي تقدم خدمات حيوية في مجال إعادة التدوير في الكويت.

