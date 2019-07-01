أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلاً: استهل مجلس الوزراء أعماله بشرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد حول نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ( داعش ) والذي عقد بمقر حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل بمملكة بلجيكا أخيراً، حيث تأتي مشاركة دولة الكويت في الاجتماع تأكيداً على توجيهات القيادة السياسية وحرصها على العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن والاستقرار العالمي وتسليط الضوء على دور الكويت وجهودها المتعددة للعمل على القضاء على الإرهاب.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد أخيراً ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والتي تأتي ضمن إطار جهود دولة الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها لأعمال المجلس للشهر الحالي، حيث تناول الاجتماع أبرز القضايا الإقليمية والدولية المعروضة أمام مجلس الأمن.

كما قدم وزير المالية د. نايف الحجرف وكبار المسؤولين في كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار عرضاً عن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2019، والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في ذلك التاريخ، كما تناول العرض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31 /3 /2019 ومقارنتها بنفس الفترة عن عام 2018.

وقد أبدى مجلس الوزراء ارتياحه واطمئنانه إزاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة والتي تجسد نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي والعمل الجاد لتحقيق الرغبة الأميرية السامية بجعل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، وعبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في المحافظة على المال العام وتنميته.

ثم عرض وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان على مجلس الوزراء تقرير منظمة الطيران المدني ( الإيكاو) المتضمن النتائج الرسمية لبرنامج التدقيق الأمني الدولي لأمن الطيران المدني (USAP CMA) على دولة الكويت الذي تم خلال الفترة من 25 مارس إلى 4 إبريل 2019م، حيث لم يتضمن وجود أي ثغرات أمنية مؤثرة على أمن الطيران.

وبهذه المناسبة نوه مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بالإدارة العامة للطيران المدني في متابعة التدقيق الأمني، مشيداً بهذا الإنجاز الذي يعتبر مفخرة للكويت في مجال أمن وسلامة النقل الجوي وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة.

واستمع المجلس كذلك إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان، بشأن ترقية شركة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) لبورصة الكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة والتي ستصبح نافذة اعتباراً من مايو 2020، وقد جاءت هذه الترقية نتيجة جهود تطوير السوق وتنفيذ العديد من الإصلاحات والتحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية، حيث أصبح السوق الكويتي على خارطة المستثمر العالمي وفق التصنيف المعلن، الأمر الذي يتوقع أن يسهم في زيادة السيولة في السوق، وجاء ذلك تجسيداً للإجراءات التي تتخذها الحكومة نحو تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وتأكيداً للدور الريادي لبورصة الكويت في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق الكويتي.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، وبهذا الصدد استعرض المجلس ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة إثر مناقشة الاستجواب المقدم من العضو محمد هايف المطيري الموجه إلى وزير المالية د. نايف الحجرف والطلب المقدم من عشرة من النواب بطرح الثقة بوزير المالية، والذي سوف يتم التصويت عليه يوم الأربعاء القادم.

وإذ يشيد مجلس الوزراء بما قدمه وزير المالية من مواقف مبدئية وردود مقنعة وافية تعكس حرصه على تحمل المسؤولية الوطنية وجهده الملموس لأداء مهام العمل الوزاري بكل إخلاص، ليعرب عن ثقته في إنصاف الأخوة أعضاء مجلس الأمة وتجديد الثقة المستحقة به ليواصل مسيرة الإنجاز بمعاونة إخوانه الوزراء تحقيقاً للغايات الوطنية المنشودة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المتواصل من قبل الميليشيات الحوثية على المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان الآمنين والذي استهدف مطار أبها الدولي يوم الأحد الماضي والذي أسفر عن وقوع عدد من الجرحى، ومجلس الوزراء إذ يشيد بما حققته القوات الأمنية السعودية من إنجازات في التصدي للعدوان الحوثي المستمر وردعه، ليؤكد تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة وتداعياتها الخطيرة.

كما عبر المجلس كذلك عن استنكاره الشديد للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا عدة نقاط تفتيش أمنية في تونس واللذين أسفرا عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، وقد أكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في جمهورية تونس الشقيقة، معرباً عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية التونسية رئيساً وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا خاصة.

وأعرب المجلس كذلك عن استنكاره للهجوم الإرهابي عـن نقطة أمنية في شمال سيناء والذي أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة، مؤكداً على موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره مهما كانت أسبابه ودوافعه.

ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن أسفه الشديد إثر اقتحام السفارة البحرينية لدى بغداد من قبل متظاهرين يوم الخميس الماضي، مؤكداً ثقته في قدرة الحكومة العراقية الشقيقة على اتخاذ كل ما من شأنه حفاظ الأمن والأمان للبعثات الدبلوماسية.

كما هنأ مجلس الوزراء السيد ولد الشيخ محمد الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنياً له كل التوفيق والسداد وللشعب الموريتاني الصديق المزيد من التطور والازدهار.

