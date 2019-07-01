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أول النهار

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وفد رسمي إلى بريطانيا للاطلاع على «إدارة الأزمات»


غادر البلاد اليوم «أمس» وفد رفيع المستوى في زيارة إلى المملكة المتحدة تستغرق عدة أيام لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وللاطلاع على أحدث التطورات في مجال إدارة الأزمات وتخطيطها للاستجابة الفعالة في حالات الطوارئ ولدعم عملية تبادل المعلومات بين الجانبين.
ويضم الوفد الوكيل للشؤون الأمنية والاقتصادية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ومدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد.


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