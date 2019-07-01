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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب د. خليل ابل،واعضاء اللجنة حمد الهرشاني ود. عودة الرويعي وصفاء الهاشم، حيث رفعوا إلى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر.

وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق آمال وتطلعات المواطنين في شتى المجالات،ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن.

وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انهم سيكونون عند حسن ظن سموه نحو العمل الجاد والمستمر تحقيقا للرغبة السامية ولما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.

وفي تصريح للغانم بمجلس الأمة، أكد أن النهج الذي ينتهجه البرلمان في التعاطي مع القضية الفلسطينية ومختلف القضايا نابع من نهج سمو امير البلاد صاحب الشخصية الفذة والقائد الذي له الفضل الاكبر بعد الله في ثباتنا ككويتيين مع الحق في كل القضايا العربية والاسلامية. وأضاف لو لم يكن سيدي صاحب السمو الامير ثابتا على هذا النهج، لما استطاع المجلس السير على النهج نفسه والثبات عليه تأسيا بسمو الأمير.

وأشار إلى أن الميزان العسكري قد لا يكون لصالحنا في هذه المرحلة،لكننا نعلم وفق عقيدتنا الاسلامية أن تحرير كل الاراضي العربية والاسلامية المحتلة آت، سواء في وقتنا أو من بعدنا لأن هذا وعد غير مكذوب من الناحية الاسلامية.

وقال الغانم: أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جميع المشيدين بموقف الكويت المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية من المحيط إلى الخليج، وأتقدم بالشكر إلى الأشقاء الفلسطينيين الذين اقاموا احتفالية رفعوا فيها علم الكويت في منطقة سلفيت، والشكر موصول إلى بقية المدن والقرى الفلسطينية التي تثمن الدعم الكويتي لقضيتهم العادلة. وأضاف أؤكد للفلسطينيين في الاراضي المحتلة وكل الدول العربية والاسلامية أن موقف الشعب الكويتي ممثلا في البرلمان ثابت من كل القضايا الاسلامية، وعلى رأسها قضية فلسطين التي لها الاولوية،وإن كان الكيان الصهيوني الغاصب يسعى إلى أن ننسى هذه القضية، فهذا بإذن الله لن يتم. وقال هذا واجبنا لا ننتظر شكرا عليه لكن إن كانت هناك من كلمات الشكر فهي توجه إلى سمو الأمير.