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أشاد مجلس الوزراء أمس بما قدمه وزير المالية د. نايف الحجرف اثناء مناقشة الاستجواب الموجه له يوم الثلاثاء الماضي من مواقف مبدئية وردود مقنعة وافية تعكس حرصه على تحمل المسؤولية الوطنية وجهده الملموس لأداء مهام العمل الوزاري بكل اخلاص. وأعرب المجلس عن ثقته في انصاف اعضاء مجلس الأمة لوزير المالية بعد غد الأربعاء وتجديد الثقة المستحقة به ليواصل مسيرة الانجاز بمعاونة الوزراء تحقيقاً للغايات الوطنية المنشودة. وكان وزير المالية وكبار المسؤولين في كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار قدموا عرضا لمجلس الوزراء عن الحالة المالية للدولة في 31/3/2019 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات، كما استعرض البيانات المالية لكل من احتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31/3/2019 ومقارنتها بنفس الفترة عن عام 2018.

وابدى مجلس الوزراء ارتياحه واطمئنانه ازاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة والتي تجسد نجاح سياسات الدولة الرامية الى الانفتاح الاقتصادي والعمل الجاد لتحقيق الرغبة الاميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجارياً.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير منظمة الطيران المدني الإيكاو المتضمن النتائج الرسمية لبرنامج التدقيق الامني الدولي لأمن الطيران المدني (USAP - CMA) على الكويت الذي تم خلال الفترة من 25 مارس الى 4 ابريل 2019 حيث لم يتضمن وجود أي ثغرات امنية مؤثرة على أمن الطيران.

ونوه المجلس بالجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بالادارة العامة للطيران المدني في متابعة التدقيق الامني، مشيدا بهذا الانجاز الذي يعتبر مفخرة للكويت في مجال امن وسلامة النقل الجوي وينقلها الى مصاف الدولة المتقدمة.