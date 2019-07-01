الأولى

يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة للنظر في إقرار 10 تشريعات جديدة في مقدمتها إعفاء مستحقي الرعاية السكنية من تكاليف البنية التحتية للمناطق السكنية واعادتها اليهم بأثر رجعي، والتوسع بالرعاية السكنية للمرأة، اضافة الى الأحوال الشخصية الجعفرية، وتنظيم العمل الخيري، وقانون الشركات، والعدد الذي يجوز منحه الجنسية في العام الحالي 2019، فضلا عن المداولة الثانية لقوانين تنظيم التأمين ومراقبي الحسابات وحظر العمل بالشهادات غير المعادلة، وتنظيم مهنة المحاماة. من جهته، اعلن مقرر اللجنة التشريعية خليل ابل عن التوصل مع المجلس الاعلى للقضاء الى توافق حول قانون الاحوال الشخصية الجعفرية ، مبينا ان المجلس سينظره في جلسة اليوم.

من جانب آخر قدم النائبان ابل وسعدون حماد تعديلا على قانون المحاماة يحظر على النائب اثناء العضوية العمل محاميا أو تقديم استشارات ضد جهات حكومية.

بدوره كشف النائب اسامة الشاهين عن موافقة لجنة الموارد البشرية على اقترح له يقضي بإنشاء أندية خاصة للمتقاعدين في جميع المحافظات لممارسة الأنشطة (الثقافية، الاجتماعية، الرياضية) وتكون تبعيتها لمؤسسة التأمينات.

من ناحيته، عبر النائب عمر الطبطبائي عن امتعاضه من تأخر وزير النفط في الاجابة عن سؤال وجهه اليه منذ أشهر حول التأمين الصحي الاضافي المخصص لقيادات شركة البترول واهاليهم، معلقا بقوله: هل تحاولون التستر على قيادات سابقة؟ وهل هناك قيادات حالية مستفيدة؟

وشدد بقوله: على الوزير تدارك ما يحصل فللأسف نهج «البترول» في التلاعب بالاسئلة عاد مجددا، ولا نريد للوزير المحاسبة والمساءلة اضطرارايا عن امور ليس له دخل فيها.

وكانت لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية وافقت خلال اجتماعها امس على مجموعة من الاقتراحات برغبة من بينها صرف منحة العشرة آلاف دينار لكل معاق مهما تعددوا في الاسرة الواحدة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح صحافي عقب الاجتماع إنها وافقت ايضا على تزويد الوزارات والجامعات والمحاكم بمترجمين للغة الإشارة، وعلى إنشاء أفرع لهيئة ذوي الاعاقة في جميع المحافظات، وعمل تطبيق إلكتروني لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وزاد: ووافقت اللجنة ايضا على توفير ألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب واحتياجاتهم في جميع الاماكن الترفيهية والحدائق العامة في البلاد، كما وافقت على انشاء أفرع للنادي الرياضي للمعاقين في مدينة صباح الاحمد السكنية ومحافظتي الجهراء والفروانية وكذلك انشاء مدرسة لذوي الاعاقة في مدينة صباح الاحمد.

وأضاف الحجرف أن اللجنة وافقت على اقتراح ربط النظام المعلوماتي للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بمراكز خدمة المواطن لاستخراج شهاداتهم وانجاز معاملاتهم.

وأوضح ان اللجنة ارجأت البت في مقترح تصنيف مرض الزهايمر كإعاقة ذهنية لحين انتهاء هيئة ذوي الاعاقة من دراسته، وكذلك مقترح صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من دون تأخير، وترك الخيار لهم في الاختيار من دون الزامهم بأجهزة شركة أو جهة بعينها، كما أرجأت مقترح زيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد الطفل او من يرعاه إلى 150 دينارا شهرياً.