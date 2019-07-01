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بانمونجوم- سيول- الوكالات: أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية عندما التقى امس بزعيمها كيم يونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين واتفق معه على استئناف المحادثات النووية المتوقفة خلال شهر يوليو.

وعكس اللقاء مجددا حالة الألفة بين الزعيمين وجاء بعد تغريدة وليدة اللحظة كتبها ترامب على تويتر وقال كيم إنها أصابته بالدهشة. لكنهما لم يقتربا من تضييق الهوة بين مواقفهما منذ انهيار قمتهما الأخيرة في فيتنام في فبراير. وتصافح الزعيمان بحرارة وعبر كل منهما عن أمله في السلام عندما التقيا للمرة الثالثة فيما يزيد قليلا عن العام عند خط الحدود الذي يرمز للحرب الباردة وظل لسنوات رمزا للعداء بين الجارتين الشمالية والجنوبية اللتين تعتبران في حالة حرب رسميا حتى الآن.

وعبر ترامب برفقة كيم خطا عسكريا لترسيم الحدود إلى الشطر الشمالي من المنطقة الأمنية المشتركة التي يقوم جنود من الكوريتين بدوريات فيها.وبعد نحو 20 خطوة عادا سويا وعبرا إلى كوريا الجنوبية وانضم لهما الرئيس الكوري الجنوبي مون-جيه إن في حوار قصير ليصبح ذلك أول لقاء على الإطلاق يجمع الزعماء الثلاثة.

وعقد ترامب وكيم اجتماعا مغلقا لما يقرب من ساعة وقال ترامب بعد اللقاء «الاجتماع كان جيدا للغاية وقويا للغاية... سنرى ما قد يحدث» وأضاف أن الجانبين اتفقا على تشكيل فرق لدفع المحادثات المتوقفة التي تهدف إلى حمل كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية. وقال «السرعة ليست هي ما نريده».وبدا كيم مسترخيا وسعيدا وهو يتجاذب أطراف الحديث مع ترامب وسط حشد من المصورين الصحافيين والمساعدين والحراس الشخصيين.

وشدد ترامب «لقد صنعنا معجزات» لترتيب الاجتماع في مثل هذا الوقت القصير. ليرد كيم قائلا «لقد دُهشت عندما رأيت رسالتك بأنك تريد أن تقابلني».واضاف الزعيم الكوري الشمالي «هذا تعبير عن استعداد لطي صفحة الماضي والعمل صوب مستقبل جديد».

واكد كيم أن زيارة ترامب لبيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية «ستكون شرفا عظيما» بينما قال ترامب إنهما اتفقا على تبادل زيارة البلدين «في الوقت المناسب». وتابع «عبور هذه الخط كان شرفا عظيما». وأضاف أنه «يوم عظيم للعالم».

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين قبل قليل من مغادرته لكوريا الجنوبية إن جولة جديدة من المحادثات ستجرى على الأرجح «في وقت ما في يوليو» مضيفا أن وفد مفاوضي كوريا الشمالية سيتشكل من دبلوماسيين بوزارة الخارجية.