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بيروت الوكالات: تعرض موكب وزير شؤون النازحين في لبنان، صالح الغريب، لإطلاق نار امس بمحافظة جبل لبنان ما ادى الى مقتل اثنين من مرافقيه واصابة ثالث بجروح. وقالت مصادر «الحزب الديموقراطي اللبناني» الذي ينتمي اليه الوزير ان اثنين من مرافقي الغريب قتلا في حادثة إطلاق النار على موكبه في منطقة قبر شمون. وكان الغريب أكد، في تصريح له أن مسلحين اطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب واضاف «كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وتفاجأنا بوابل من الرصاص.. كان كميناً مسلحاً ومحاولة اغتيال واضحة». واضاف «أطلق النار على موكبي في البساتين، ورغم الدم نعمل على التهدئة». وقالت مصادر «الديموقراطي» إن ما حصل في قبرشمون كان محاولة لاغتيال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مشيرة إلى أن من اطلق النار عناصر من «الحزب التقدمي الإشتراكي» لم يعرفوا أن الموكب هو لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.

ومنذ صباح امس تشهد عدد من قرى الجبل توترا، وقطع عدد من مناصري الحزب «التقدمي الاشتراكي» الطريق في بلدة كفر متى لمنع موكب باسيل من المرور ما دفع الاخير الى البقاء في بلدة شملان ريثما تهدأ الأمور.