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أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وجود 6 مشاريع تنموية متأخرة تواجه تحديات في البلدية، اهمها المدينة الطبية الخاصة بالمتقاعدين ،لافتة الى انه تم حل الاشكال الذي كان يصادفها، ومن ثم رفع الأمر الى المجلس البلدي.

واشارت خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي امس بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الى ان من ضمن المشاريع الستة مشروعين يخصان مؤسسة الموانئ لتطوير النقعة البحرية والمناطق اللوجيستية للمؤسسة، لافتة الى انه تم احالتهما الى معهد الابحاث للدراسة.

وقالت: ان المشروع الرابع يتعلق بتوفير خدمة «الفايبر» للمناطق الجنوبية في مدينة صباح الأحمد، موضحة انه تم ايصال الألياف الضوئية الى 1000 وحدة سكنية حتى الآن في تلك المدينة.

من جانبه، اكد مدير عام البلدية احمد المنفوحي، خلو 135 مشروعاً ضمن خطة التنمية من اي قصور او ملاحظات ضد البلدية، موضحا ان البلدية لم تكن عقبة تعطل تلك المشاريع، وان ما تم انجازه وراءه جهد يبذله القائمون على الجهاز التنفيذي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف ان «البلدية لا ترمي الكرة في مرمى الجهات الأخرى، بل تعمل باتجاه ايجاد الحلول والبدائل عوضاً عن الرفض»، مثمناً اشادة الوزيرة مريم العقيل بأداء البلدية في تلك المشاريع.

وأشار الى ان «البلدية حضرت منذ 4 سنوات اولى ورشات لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي، حيث كان هناك كم كبير من المشاريع المعطلة، والكثير من العوائق كانت البلدية ترمى وتتهم بها من الجانب المتعلق بالتقصير، الا ان ما طرح خلال الورشة من اشادات يعتبر حافزاً للاستمرار في السير على خط الانجاز.

وحول المخطط الهيكلي الرابع للدولة، اكد المنفوحي ان المخطط «شبه منته»، الا ان هناك امراً تغييرياً في شأن بعض الجوانب التي تحتاج الى دراسة مستفيضة، متوقعاً ان يتم الانتهاء من المخطط مع بداية عام 2020.