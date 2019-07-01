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وفد أمني يزور بريطانيا للاطلاع على أحدث تطورات إدارة الأزمات


غادر البلاد امس وفد امني في زيارة إلى المملكة المتحدة تستغرق عدة أيام لتعزيز العلاقات بين البلدين وللاطلاع على أحدث التطورات في مجال إدارة الأزمات والتخطيط للاستجابة الفعالة في حالات الطوارئ ولدعم عملية تبادل المعلومات بين الجانبين.
يضم الوفد وكيل الشؤون الأمنية والاقتصادية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك، ورئيس الأركان الفريق ركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن هاشم الرفاعي، ومدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد.


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