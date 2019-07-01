الأولى

دعت وزارة الاوقاف الأئمة والمؤذنين الى عدم الترويج لحملات الحج والعمرة داخل المساجد،مشددة على أنها تلقت شكاوى من المواطنين حول انتشار هذه الظاهرة التي تسببت في التعامل مع مكاتب غير مرخصة.

واكدت «الاوقاف» انها ستشكل فرقا للتفتيش على حملات الحج والعمرة لمواجهة تجاوزات المكاتب غير المرخصة وتطبيق القانون الذي ينص على غرامة تصل الى 50 الف دينار والسجن سنة. ودعت حملات الحج الى الالتزام بالنظم واللوائح حتى لا تتعرض لوقف الرخص الممنوحة لها. وقال الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري إن الوزارة أصدرت في هذا الخصوص جملة من التعاميم للقضاء على كل التجاوزات. وأوضح انها أصدرت تعميما يقضي بمنع المكاتب المرخصة من التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم، أو تسيير رحلات من الباطن باسم المرخص، محذرة بمعاقبة المتجاوز طبقاً لنصوص للقانون.

وتابع: وفي إطار استكمال الوزارة مهامها التي تستهدف راحة المتعاملين، وحث أصحاب المكاتب على تقديم أفضل خدماتهم، وحماية الجمهور من حالات الغش والتدليس، ألزمت مكاتب العمرة المرخصة بضرورة إبرام عقد أداء عمرة بينها وبين المعتمر، يتضمن عدداً من البنود والشروط التي تخص الرحلة، من حيث السفر ووسائل التنقل والإقامة والتغذية وكذلك الأسعار، وذلك حسب العقد المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة.

ودعا المطيري أصحاب المكاتب المرخصة الى مراجعة الإدارة المختصة، لتسوية بعض الأوضاع العالقة، وتقديم خطاب الضمانات المالية المعتمدة من أحد البنوك المحلية في موعدها، تحاشياً للإحالة إلى جهات التحقيق المختصة، ومنعا لالغاء الترخيص بصفة نهائية.

